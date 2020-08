VOKA: "Alsjeblieft Wetstraat, stop met politieke spelletjes, onze bedrijven kunnen dit niet meer aan"

Volgens VOKA is er dan ook dringend nood aan een nieuwe federale regering die niet enkel de coronacrisis het hoofd kan bieden maar dus ook de economische crisis. "Er is heel veel onzekerheid bij de bedrijven, zij geven aan dat het niet goed gaat."

"Er is dringend nood aan economische maatregelen, maar vooral ook een transformatie van onze economie en samenleving. Het is niet meer vijf voor twaalf, maar al vijf na twaalf. We hebben echt die regering nodig als we de zaak nog willen redden."