En de winnaar is… "Aardappelen Vanhoebroeck" wint Korte Keten Kop 2020

Volgens gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) is Aardappelen Vanhoebroeck de terechte winnaar: "“Door corona hebben de mensen de lokale economie herontdekt. Met de “Zomer van de Korte Keten” wilden we die trend vasthouden. Want de korte keten dat is het verhaal en de mensen achter het product kennen. Het is dichtbij in de buurt, je betaalt een eerlijke prijs en je volgt de seizoenen. Er hebben meer dan 3000 mensen gestemd, maar de winnaars zijn de twee zussen Annie en Vera van Aardappelen Vanhoebroeck geworden. Ze voldoen prima aan de voorwaarden voor de Korte Keten Kop.”

Vorig jaar won het zuivelbedrijf Melkerhei, ook uit Linter, de titel van “Korte Keten Kop”.