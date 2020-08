Zware brand in groot appartementsgebouw in Anderlecht

Rond 20 uur vanavond heeft de brandweer van Brussel een oproep gekregen voor een brand in een woonblok van 13 verdiepingen in de Victor olivierlaan in Anderlecht. Het ging om een uitslaande brand in een appartement op de 12de verdieping van het gebouw. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. Alle bewoners van het gebouw zijn geëvacueerd en de politie heeft een veiligheidsperimeter ingesteld.

De bewoners van het gebouw zijn allemaal veilig buiten geraakt, maar drie van hen raakten bevangen door de rook. Zij zijn ter plaatse verzorgd. De brandweer heeft de brand intussen geblust en is nu bezig met onder meer het ventileren van het gebouw. Na ventilatie mogen de bewoners onder begeleiding van politie en brandweer het gebouw opnieuw betreden. Twee appartementen zijn volledig onbewoonbaar.

De brandweer vermoedt dat een kortsluiting de oorzaak van de brand is.