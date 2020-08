2 gewonden na vechtpartij over mondmaskerplicht in Hasselt

Gisterenavond omstreeks 22u werd politiezone LRH opgeroepen in verband met een vechtpartij in de Lombaardstraat in Hasselt. "Een discussie tussen twee veertigers was uitgelopen in een gevecht. Een van de twee mannen kreeg tijdens wat trek- en duwwerk glas in het aangezicht en liep snijwonden op", zegt Jessica Vandebeek van politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

De mannen werden overgebracht naar het ziekenhuis om verzorgd te worden. Later moeten ze zich nog gaan verantwoorden voor hun daden.