25 jaar geleden verdwenen An en Eefje: Paul Marchal en Stefaan De Clerck blikken terug

Volgens Marchal is er in 25 jaar veel veranderd. “Ik heb het gevoel dat het nu verbeterd is bij Justitie. Alleen is het niet genoeg”, vertelt de vader van An op Radio 2 Limburg. ”Er kan voor de slachtoffers veel meer gedaan worden. Maar er is al heel wat veranderd voor de slachtoffers. En dat is goed.”

Waar hij het erg moeilijk mee blijft hebben, zijn de vervroegde vrijlatingen van medeplichtigen van Marc Dutroux. “Ik vind de vervroegde vrijlatingen ‘not done’. Het is onaanvaardbaar dat de misdadigers zoals Martin en Lelièvre vroeger vrijkomen”, gaat Paul Marchal verder. “Laat ze in de gevangenis zitten en geef ze als perspectief dat ze vrijkomen op het einde van hun straf. Tenminste als ze zich goed gedragen hebben. Als dat niet het geval is, blijven ze langer opgesloten. Niet voor elke gevangene, maar wel in dit geval."