5 doden bij bosbranden in Californië, tienduizenden huizen bedreigd

Al enkele dagen woeden tientallen bosbranden in Californië. In hoofdzaak ten noorden van San Francisco, maar ook meer naar het zuiden. Daarbij zijn al zeker 5 mensen om het leven gekomen. Een van de doden is een helikopterpiloot, zijn toestel crashte tijdens een blusopdracht. Er zijn ook al zeker 30 mensen gewond geraakt, gewone burgers en brandweermannen.

De directe oorzaak van de vele branden zou een immense reeks blikseminslagen zijn. De voorbije dagen zijn zeker 11.000 blikseminslagen gerapporteerd. Het vuur heeft intussen al 175 gebouwen verwoest, waaronder verschillende huizen. Zo'n 50.000 andere huizen zijn bedreigd, zeggen de lokale autoriteiten. In het noorden van Californië trok het vuur al door 1.250 vierkante kilometer aan kreupelbos, landbouwgebied en bos. De lucht in de kuststreek rond San Francisco is gevuld met as en rook.

Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, wijt de branden aan de klimaatverandering. "Als u de klimaatverandering ontkent, kom dan eens naar Californië", zei hij in een videoboodschap tijdens de Democratische Conventie, waarop Joe Biden officieel werd aangeduid als presidentskandidaat voor de Democraten.