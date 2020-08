An en Eefje, 25 jaar geleden ontvoerd. “Wat als ik die tickets voor Rostelli niet aan hen had gegeven?”, zegt hun vriend van toen

Philippe was toen een tiener van 18. Hij is nu intussen 43 en heeft zelf kinderen. “Het is veranderd op het moment dat ik zelf kinderen heb gekregen. De paniek en de herinneringen van toen komen heel regelmatig terug. Gisteren waren we bijvoorbeeld in een pretpark. Het moment dat iemand uit het zicht was, geraakte ik in paniek. Ik denk dat ik dat nooit meer kan wegkrijgen.”