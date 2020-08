Anderlecht klaar om fans te ontvangen: "Hopelijk supporters bij eerste thuismatch in september"

Van Eetvelt hoopt dat er bij de eerste thuismatch in september supporters aanwezig mogen zijn. "Begin september spelen we thuis tegen Cercle Brugge, ik hoop dat er dan supporters in het stadion zitten. Dat zal natuurlijk in bubbels zijn en met mondmasker, maar we willen dat toch aangenaam en leuk maken. Pas op, het blijft verlieslatend. Maar een stadion voor een kwart vullen is minder verlieslatend dan achter gesloten deuren spelen."