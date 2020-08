Arbeider sterft na val in liftkoker op bouwwerf in Moerbeke

In de Terweststraat in Moerbeke-Waas wordt op dit moment een appartementsgebouw opgetrokken. Een arbeider die er aan het werk was, is er rond de middag in een liftkoker naar beneden gevallen. Hoe dat gebeurd is, is nog onduidelijk. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar konden niets meer doen, de man overleefde de klap van 2 verdiepingen hoog niet. Het parket opent een onderzoek naar de omstandigheden van de val.