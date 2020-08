Vliegtuig met Belgische noodhulp vertrokken naar Beiroet

Dat de hulp goed van pas zal komen, blijkt uit een VN-rapport dat eerder van de week verscheen. Daarin staat dat nu al 55 procent van de Libanezen in armoede leeft. Bijna één op de vier (23 procent) leeft dit jaar zelfs in extreme armoede en heeft grote moeite om in het meest essentiële levensonderhoud te voorzien.



Ter vergelijking: een jaar geleden was dat maar 8 procent. Dat is niet te wijten aan de explosie, want de cijfers gaan over de periode van voor de ontploffing. Het is wel het gevolg van de diepe economische crisis die Libanon treft. De recente verwoesting van de hoofdstad Beiroet heeft de situatie voor veel Libanezen er natuurlijk alleen maar hopelozer op gemaakt.