Werknemers voeren actie bij Recor in Hasselt na faillissement: "Onze toekomst ziet er slecht uit"

De actie leverde wel iets op. De onduidelijkheid is weg en de werknemers worden nu ontslagen. Dat betekent dat zij ook verder kunnen maar het blijft hard nieuws voor het koppel: "Het komt hard aan, we hadden het wel verwacht en wisten dat het boven ons hoofd hing. Maar nu het definitief is gemaakt is het een harde noot om te kraken", vertelt Lenta. Het toekomstperspectief van de vijftigers is ook niet positief, dat geeft Carlo toe: "De toekomst ziet er slecht uit, waar gaan ze mij als 58-jarige nog willen aannemen? We hebben ook nog een dochter die nog 7 jaar moet studeren."