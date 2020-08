Bijna 3 op de 4 West-Vlaamse politici kregen al te maken met online haat

Deze week sloot Kortrijks schepen Axel Weydts (SP.A) zijn Facebookaccount af, omdat hij de persoonlijke verwijten beu is. En hij is duidelijk niet de enige, want volgens het onderzoek bij de West-Vlaamse politici blijkt dat 1 op de 5 al overwoog om accounts op sociale media te verwijderen. En ongeveer 1 op de 10 diende in het verleden al een klacht in bij de politie.