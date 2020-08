Bobsleester An Vannieuwenhuyse uit Lede investeert zelf in bobslee van 60.000 euro

En dat dat veel geld kost weet ze maar al te goed: "Zo'n slee kost 60.000 euro, dus iedere kleine bijdrage helpt", zegt Vannieuwenhuyse. Er is een reden dat zo'n slee zoveel geld kost: "Het is een basic toestel met 2 touwtjes en 2 ringen. Maar het is volledig handgemaakt en het wordt ook niet aan de lopende band gemaakt. Vandaar dat het zo prijzig is." Naast het organiseren van een evenement zoals een coronaproof eetfestijn proberen An en haar team ook geld bijeen te krijgen via sponsors, maar ook dat is niet eenvoudig: "De bedrijven proberen nu zelf in deze coronatijd het hoofd boven water te houden. Dus sponsoring komt er even niet bij kijken."