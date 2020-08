Burgemeester Francesco Vanderjeugd fietst 1.200 kilometer naar Lourdes: “Beloofd aan mijn moeder op haar sterfbed”

De burgemeester van Staden koppelt zijn rit aan een goed doel: Downsyndroom Vlaanderen. Vanderjeugd is al vaak naar Lourdes geweest. “Als klein manneke, vanaf mijn zevende, ging ik al met mijn moeder op bedevaart. Ze zei altijd dat ze dat graag nog eens met mij wou doen. In 2015 en 2016 zijn we een week geweest. Haar gezondheid was toen al slecht. Het eerste wat ik wil doen tijdens mijn tocht is langs haar graf passeren.”

De moeder van Vanderjeugd was erg gelovig. “Die plaats voor haar was magisch. Ze hield haar enorm recht aan het katholieke geloof. In Lourdes wou ze elke avond de processie zien. Ze haalde daar haar kracht uit, zeker toen ze ziek was. Voor mij is het toch ook een magische plek.”