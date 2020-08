Schoolcateraars kijken uit naar 1 september: "Al ons personeel kan weer aan de slag", juicht Esthio uit Harelbeke

"Vandaag maken wij maar 500 maaltijden per dag. Als we effectief aan die 90 procent komen, dan wil dat zeggen dat wij terug 15.000 maaltijden per dag mogen maken. Dat is natuurlijk gigantisch. Ik zal weer al mijn personeel nodig hebben", gaat Vervaeck verder. "De laatste maanden waren we aan de slag met een heel klein team en nu gaan we weer naar een groep van 50 mensen. Het enthousiasme bij mijn werknemers is enorm."