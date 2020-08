Chi Chi DeVayne (34), ster bij "RuPaul's drag race",  is overleden: "Ze zal gemist, maar nooit vergeten worden"

DeVayne schitterde in seizoen 8 van "RuPaul's drag race" en in het derde seizoen van "RuPaul's drag race all stars". Daarin strijden dragqueens (mannen die zich verkleden als vrouwen) in een afvalwedstrijd. "Drag race" van presentator RuPaul loopt sinds 2009 op tv en sleepte al Emmy Awards in de wacht.

RuPaul reageerde op Twitter op de plotse dood van een van zijn sterren: "Ik ben dankbaar dat we hebben mogen kennismaken met deze vriendelijke en mooie ziel. Ze zal gemist worden, maar nooit vergeten. Dat haar genereuze en liefdevolle geest over ons mag waken."

De familie laat via Instagram weten dat informatie over de uitvaart volgt. Volgens haar familie waren DeVaynes laatste woorden "never give up" (geef nooit op). In 2012 stierf een andere deelnemer van de "Drag race", Sahara Davenport, aan hartfalen.