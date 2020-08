Communies mogen doorgaan in het najaar: “Elke parochie beslist zelf hoe ze het gaan aanpakken”

De parochies mogen zelf beslissen hoe ze de communies en vormsels gaan organiseren. “We zullen in elke kerk apart moeten bekijken hoeveel communicanten en familieleden er per viering binnenkunnen”, zegt An Quaghebeur van het Bisdom Brugge.

“Als er maar plaats is voor 60 mensen, dan kan je er natuurlijk maar 60 toelaten", zegt ze. "Het kan zijn dat het team ervoor kiest om meerdere vieringen te organiseren en het in groepjes op te delen. Of ze kunnen het aantal familieleden per communicant beperken."