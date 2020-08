Hoe aerosolen aanpakken in slecht verluchte klaslokalen? "Ramen openen als er geen ventilatiesysteem is"

Hoe kan verluchting dan best aangepakt worden? Laverge: "Wat telt is verse lucht van buiten naar binnenbrengen. Op welke manier dat gebeurt, is minder van belang." Het openzetten van ramen is een perfecte voorzorgsmaatregel. Maar wat als het winter is en de temperaturen minder aangenaam voelen? Wat als het vriest?



"Je hebt nu nog een marge van 2-3 maanden om te proberen anticiperen en eventueel snel maatregelen te nemen of tijdelijk iets te installeren", aldus Laverge. Er blijken drie opties te zijn. "Een niet-geventileerde ruimte niét gebruiken. Of alsnog ventilatie voorzien via een volledig systeem of kiezen voor plaatselijke ventilatiesystemen in of boven een raam om zo klas per klas te ventileren. En er bestaan ook luchtfiltersystemen om aerosolen uit de lucht te halen."



