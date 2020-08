Ook elders heropenen de scholen: VRT NWS spreekt met Vlamingen in het buitenland  

In de Spaanse hoofdstad Madrid is besloten om de scholen gespreid te openen. De kleuterscholen openen opnieuw op vrijdag 4 september. Voor de leerlingen van het eerste tot en met het derde leerjaar openen de Madrileense scholen op dinsdag 8 september. Vanaf dan zijn ook nog maar maximaal 20 kinderen toegelaten in de klassen. Tot nu toe waren dat er 25 per klas.

De leerlingen van het vierde tot en met het zesde leerjaar kunnen op donderdag 17 september weer naar school. Ook hier daalt de maximumbezetting per klas van 25 naar 20. In Spanje is er maar schoolplicht tot het vierde middelbaar en dus niet zoals bij ons tot en met het zesde middelbaar.

De leerlingen van het eerste en tweede middelbaar in Madrid kunnen op vrijdag 18 september opnieuw naar school. Vanaf dan zijn er in plaats van 30 maar 23 kinderen per klas toegelaten. De leerlingen van het derde en vierde middelbaar ten slotte mogen al op woensdag 9 september weer naar school. Zij mogen de helft van de week fysiek aanwezig zijn in de klas, de rest van de week krijgen zij afstandsonderwijs.

Of de rest van de scholen in Spanje de maatregelen in Madrid zullen volgen is nog af te wachten.

We nemen een kijkje bij Kathleen en haar dochter Elena (9). Het gezin woont in Rafeldunyol, op twintig kilometer van Valencia. Elena mag vanaf 7 september opnieuw naar school: