Drive-in sing along in Oostakker: "zingen zonder mondmasker"

Om in groep te zingen moet je tegenwoordig heel wat creativiteit aan de dag leggen. Enkele maanden geleden organiseerde ‘Zie Ze Zingen’ nog optredens onder de stadshal, singalongs in kunstencentrum Vooruit,…maar door de coronacrisis liggen al deze groepsactiviteiten stil. Want zingen in groep en zonder mondmasker mag nog niet. “Volgens virologen hebben we de gevaarlijkste hobby van het land’" grapt Geertrui Coppens van Zie Ze Zingen. “We hebben dan maar de koppen bij elkaar gestoken om een oplossing te vinden, zodat we in groep kunnen zingen zonder masker’. Dat werd uiteindelijk een sing along drive-in, met een groot scherm, en meezingliedjes op de autoradio. Alle deelnemers konden veilig vanuit de wagen meezingen in hun bubbel.

