Duits vliegtuig landt in Rusland om "vergiftigde" oppositieleider Navalny op te halen, onduidelijk of dat ook zal lukken

Volgens zijn behandelende arts is Navalny's gezondheidstoestand niet stabiel genoeg om overgeplaatst te worden. Het ziekenhuis weigert dan ook om Navalny te laten gaan. Maar "Navalny achterlaten in een Siberisch ziekenhuis is levensgevaarlijk", zegt z'n woordvoerster Kira Yarmysh, "omdat het onvoldoende medisch is uitgerust en omdat er nog geen diagnose is gesteld".