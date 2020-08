Twee rijstroken op E314 richting Lummen dit weekend volledig afgesloten: "Vermijd omgeving"

Sinds 9 uur vanmorgen zijn de twee rijstroken op de E314 richting Lummen, ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Aarschot, volledig afgesloten. Over een afstand van twee kilometer wordt er een volledig nieuw wegdek aangelegd. "Een paar weken geleden is het wegdek er beschadigd geraakt door de hitte", vertelt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer. "We hebben dat wegdek toen tijdelijk hersteld, maar nu is het tijd voor de definitieve herstelling en worden de twee rijstroken richting Lummen volledig afgesloten."