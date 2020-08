Eigenaar van beschoten huis in Messelbroek ongerust: “Wat gaat er nog gebeuren?”

Jan verblijft momenteel in Thailand. Hij ging er in maart op vakantie voor vier weken, maar toen brak de coronacrisis uit. Jan kan voorlopig nog altijd geen terugvlucht boeken van Thailand naar België. Toen zijn huis beschoten werd, was Jan dus niet thuis. “Ik denk dat het toeval is dat ik nu in Thailand ben. Het is ook een beetje mijn geluk geweest dat ik niet thuis was, anders had de ramp groter kunnen zijn."