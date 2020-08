15 kinderen uit vluchtelingencentrum in Sijsele voetballen mee bij KFC Damme

De trainingen gaan door in het Nederlands, onder meer op vraag van het Rode Kruis. "Zo kunnen de kinderen al voetballend de taal leren", verduidelijkt Wallaert. "Als de kinderen een dringende, persoonlijke vraag hebben, kunnen ze de trainer natuurlijk wel aanspreken in het Engels of in het Frans. Maar de oefeningen worden sowieso uitgelegd in het Nederlands. De kleinsten zullen de taal snel onder de knie hebben. Voor de oudere kinderen kan dat wat moeilijker zijn, maar dat komt wel goed. We hebben er in ieder geval zin in!"