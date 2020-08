Fietsersbond Edegem boos op drukknoppen en nieuwe verkeerslichten: "Het is hier een zeer onveilige situatie"

De verkeerslichten zijn er niet goed op elkaar afgesteld, vertelt Deleu. “Men wil conflictvrije kruispunten creëren maar daardoor hebben de fietsers minder lang groen. Zo blijft de auto nog altijd dominant in het verkeer.” Een vrouw op de fiets ondervindt het zelf. “Het is hier onmogelijk om in één keer over te steken. Dan mag je nog proberen om echt heel snel te fietsen, of te voet over te steken, het lukt echt niet. Er is niets slim aan deze ‘slimme verkeerslichten’ als niemand er voordelen bij heeft.”