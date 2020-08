Geen mondmaskerplicht meer in Kluisbos en elders in de politiezone Vlaamse Ardennen

“Door de goede opvolging, is het aantal coronabesmetting in de vier gemeenten beperkt gebleven, en ook de lokale contactopsporing werkt hier erg vlot. Ook door het signaal van de veiligheidsraad gisteren hebben we beslist een versoepeling door te voeren,” zo luidt het in de veiligheidscel. Daarom zijn de inwoners vanaf morgen alleen nog verplicht een mondmasker bij zich te hebben en het op te zetten als het nodig is. In winkels, openbare gebouwen, op markten en openbaar vervoer, in de horeca en tijdens evenementen blijft het sowieso verplicht. In de vier betrokken gemeenten moet het elders dan alleen nog als je iemand ontmoet van buiten je bubbel, en wanneer je de afstand van 1,5 meter niet kan houden.