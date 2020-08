Gemeenteraad in het Wichels dialect: “benieuwd of het een invloed zal hebben op de besluitvorming”

In Wichelen worden er woorden gebruikt die elders nauwelijks voorkomen, beweert De Knijf. “Een zomervogel is een vlinder en dat is een zeer typisch Wichels woord. Als ik dat vertel aan andere gemeenten, dan weten die niet wat ze horen. Een kaluitblok is in Wichelen een lolly." In november verschijnt de Wiechelsen Dieksjoneiër “Zegget ne kieër”. Een woordenboek met meer dan 300 pagina’s woorden, uitdrukkingen en gezegdes zoals ze in Wichelen in het midden van de 20e eeuw gangbaar waren. "Vanaf die periode brokkelde de “Wiechelse toal” af om plaats te maken voor meer Algemeen Nederlands."