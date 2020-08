Genk verwelkomt de bizarre sprookjeswereld van sterfotograaf Tim Walker

"Ik kende hem als modefotograaf via mijn dochters," lacht scenograaf Jo Klaps, die de expo in Genk heeft vormgegeven. "Maar hij is veel meer dan dat. Zijn foto’s zijn surrealistisch, poëtisch, inventief en vooral heel kleurrijk. En in scene gezet. Walker werkt met echte decors, waarin hij zijn modellen zet. Fotoshop komt er niet aan te pas en Walker fotografeert ook analoog," stipt Jo Klaps aan. "Je ziet dat er in elke foto heel veel werk is gekropen."