Journalist Gert Gommé over 25 jaar An en Eefje: "Elke dag het verdriet van de ouders zien, was slopend"

Gert Gommé was nog maar 24 toen de meisjes verdwenen. "Er werd heel wat flexibiliteit en inventiviteit gevraagd", zegt Gommé. "Elke dag bedachten we een andere invalshoek. De ene keer ging het over de mogelijke impact van hypnose - dat was de eerste theorie omdat de meisjes de avond voor hun verdwijning naar de hypnoseshow van Rasti Rostelli waren geweest -, dan weer over liften bijvoorbeeld. Ik heb ook met klasgenoten van An gepraat over wat voor meisje ze was. Elke dag hadden we ook een babbel met Paul en Betty. Je ziet op die manier constant het verdriet van die mensen, dat was echt wel slopend."