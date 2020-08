Getuigenis uit Brusselse Alhambrawijk: "Drugs en prostitutie zijn hoofdberoepen hier, zo kan het toch niet verder?"

Dat er prostitutie is en dat er drugs worden gedeald, is al langer bekend in de Alhambrawijk in Brussel, de wijk rond de KVS. Maar de laatste maanden is de toestand helemaal uit de hand gelopen. Volgens de inwoners zijn de prostituees en drugsdealers de baas in de wijk. Ze zijn agressief en lappen de coronamaatregelen aan hun laars.