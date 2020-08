Vlaamse tieners zien op tegen mondmasker in klas: "Bang dat klasgenoten flauwvallen", maar ook "beter dan les online"

"Ik vind het goed dat we een mondmasker moeten dragen op school. Het is belangrijk dat we niet alleen elkaar, maar ook onze familie en bubbel beschermen. Als niemand op de hele school een mondmasker zou dragen, dan kan je veel corona doorgeven. En dat is niet wat we willen."

"Ik hoop dat als iedereen nu een mondmasker draagt, dat die verplichting later op het jaar weer wegvalt."