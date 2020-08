Aantal doopsels bij jongeren en volwassenen stijgt elk jaar. Bisschop van Antwerpen Johan Bonny weet waarom

Elk jaar opnieuw stijgt het aantal doopsels bij (jong)volwassenen in ons land. Zo worden zondag in de kerk van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Ter Sneeuw in Borgerhout een 42-jarige moeder, haar 18-jarige zoon en 8-jarige dochter gedoopt. Bisschop van Antwerpen Johan Bonny is daar blij om en gaf ook een aantal verklaringen voor die stijging in Start je dag op Radio 2 Antwerpen.