Het verdriet van de Belgische politieke klasse

Naarmate de electorale afgrond dichterbij komt mogen we van enkele politieke hoofdrolspelers nog vreemde bokkesprongen verwachten. Het is onzinnig van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert om op de her-federaliseringslijn van de MR te blijven kamperen. In zijn ideologisch manifest staat namelijk een vurig pleidooi om de economische en fiscale hefbomen over te hevelen naar de deelstaten. Het veto van de N-VA tegenover de MR is onzinnig want met de Franstalige liberalen erbij zit je aan 97 Kamerzetels – bijna de broodnodige 2/3e meerderheid voor een staatshervorming.



Het is onzinnig van CD&V om gevangen te blijven zitten in de restregering Wilmès-II. Stappen zij eruit wanneer de premier op 17 september het vertrouwen vraagt aan het parlement? De tijd tikt, het venster sluit zich snel. Alle betrokken partijen zullen hun huidige posities voor een deeltje moeten prijsgeven als ze de volgende jaren toegang tot de politieke macht willen krijgen.