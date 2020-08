Jan Ypermanziekenhuis gaat op grote schaal mensen zonder coronasymptomen testen

Tot nu toe werden vooral mensen met symptomen getest, omdat er nog altijd materiaal te kort is om de mensen zonder symptomen preventief en op grote schaal te testen. Maar daar heeft het Jan Ypermanziekenhuis dus iets op gevonden.

"We verzamelen het speeksel van 20 mensen", zegt klinisch bioloog Stijn Jonckheere. "Dat mengsel gaan we in het labo analyseren. Als er een verspreider van het virus tussenzit, dan zal de analyse positief zijn. Daarna bekijken we de individuele stalen om te bekijken wie van die 20 mensen het virus draagt. Zo kan er met veel minder testmateriaal een aanzienlijke groep mensen getest worden. De test is ook patiëntvriendelijk, omdat we niet met een wisser in hun keel of neus moeten."