Halle gaat de strijd aan met invasieve plantensoort Japanse Duizendknoop

De Stad Halle en natuurorganisatie Pro Natura hebben de strijd aangebonden met de Japanse Duizendknoop. Dat is een invasieve plantensoort uit het Oosten. De plant vormt een groot probleem voor andere stukken natuur errond. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen, maar de exotische plant is zeer moeilijk weg te krijgen.

Met een testproject probeert Pro Natura de plant vernietigen. "We proberen de plant te bestrijden met verschillende methodes", vertelt schepen van milieu Bram Vandenbroecke (Groen). "Zo proberen we de plant te maaien, frezen of uit te steken. De resultaten worden in kaart gebracht tot we de beste bestrijdingsmethode hebben gevonden." Volgens Vandenbroecke zijn de eerste resultaten alvast hoopvol en wordt de plant nog amper gezien.

Het is op termijn de bedoeling om de biodiversiteit van het Dassenveld te doen heropleven met verschillende, inheemse planten, bloemen en vlinders.