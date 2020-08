Joe Biden aanvaardt nominatie als presidentskandidaat en wil de VS "uit de duisternis halen"

Trump probeerde zijn tegenstrever af te schilderen als iemand die het volk in de steek heeft gelaten. "Hij is vertrokken. Hij heeft jullie achtergelaten", was de teneur. "Biden houdt zich al een halve eeuw in Washington bezig met de uitverkoop van ons land, met het afpakken van onze banen en toestaan dat andere landen onze banen inpikken".

Tijdens zijn uithaal liet Trump verstaan dat de Democraten de economie zouden ruïneren en het land in anarchie zouden storten als ze in november de verkiezingen winnen. Ze zijn "compleet krankzinnig", stelde hij. Trump voorspelde ook dat de Democraten de belastingen drastisch zouden verhogen. "Deze verkiezing gaat over het overleven van de natie", vindt hij.