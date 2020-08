Kampeerders in Alden Biesen zuiveren hun afvalwater met … bloemen

Kamperen in de vrije natuur is hip, alleen is het niet altijd toegelaten. Bovendien zijn er amper faciliteiten zoals op een gewone camping. In Alden Biesen kan het wel in een tipi van het Agentschap Natuur en Bos, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat er geen elektriciteit is. Voor het afvalwater is er een oplossing gevonden. “Mensen nemen een douche en doen een afwas," vertelt Tom Embo van Natuurinvest, "maar dan zitten we nog met het afvalwater. In plaats van het weg te brengen, wordt het hier ter plaatse gezuiverd.”