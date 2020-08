Kempens wielrenner Nathan Van Hooydonck tekent bij Jumbo-Visma

De 24-jarige wielrenner heeft bij Jumbo-Visma een contract van twee jaar getekend. Van Hooydonck moet Wout van Aert helpen in de klassiekers. “Ik ben natuurlijk heel blij en vereerd dat die ploeg interesse in mij had. Ik vond dat het tijd was voor iets anders en als ik dan in zo een ploeg mag beginnen dan is dat geweldig nieuws”, vertelt Van Hooydonck.