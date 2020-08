Lange en spectaculaire achtervolging eindigt in Bredene

De agenten van de politiezone Kouter reden heel wat kilometers achter de weggevluchte bestuurder en zijn passagier. Uiteindelijk konden de 2 pas in Bredene onderschept worden, dankzij de hulp van de motards van de politiezone Bredene/De Haan. Waarom het duo is weggevlucht, is nog niet duidelijk. Ze zijn opgepakt en worden later nog ondervraagd.