Leuven scheldt coronaboete DJ Frank kwijt: "Blij dat mijn goedbedoeld dakoptreden niet wordt afgestraft"

Frank ging hiermee niet akkoord en vocht de boete aan. "Uiteindelijk werden ik uitgenodigd bij de stadsdiensten om me te verweren", gaat Frank verder. "Daar heb ik alles uitgelegd. Het klopt inderdaad dat ik nooit toestemming heb gevraagd om op te treden. Dat had ik wel moeten doen. Maar goed, uiteindelijk heb ik deze ochtend een brief in de bus gekregen dat ik de coronaboete niet moet betalen. Ik ben ontzettend blij en dat zullen de buren ook zijn, want iedereen wou al meebetalen voor die boete."