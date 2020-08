Lid van de Kennedy-familie ligt begraven op militair kerkhof in Leopoldsburg: de stad wil dat meer bekend maken

In Leopoldsburg zijn volop de voorbereidingen aan de gang voor de bouw van het museum "Liberation Garden", een museum over de bevrijding, die begon in 1944.

Nu is het zo dat een lid van de Kennedy-familie gestorven is in Leopoldburg, tijdens de Tweede Wereldoorlog, en begraven ligt op het Brits kerkhof. Daarom is titelvoerend burgemeester Wouter Beke twee jaar geleden in de Verenigde Staten op bezoek geweest bij de kleinzoon van Bobby Kennedy. Daar heeft hij meer geleerd over de geschiedenis van de Kennedy's en over William Cavendish, de man die in Leopoldsburg begraven ligt. Wouter Beke: "Zijn echtgenote was de oudste zus van de Kennedy's, van John en Bobby. Bij de bevrijding van Heppen in 1944 , is hij om het leven gekomen op een boerderij."