"Mondmaskers scholieren mogelijk voor een heel schooljaar", zegt Erika Vlieghe, maar waarom zijn ze zo nodig?

"Ik heb schrik dat dit voor een heel schooljaar is. Ik vind het niet leuk om te zeggen, ook niet aan mijn eigen kinderen. Maar ik denk dat dit eerlijk zo is, en ik probeer altijd te zeggen wat ik denk. We gaan er moeten aan wennen, maar we zullen er in de loop van het schooljaar veel over gaan leren, we gaan er misschien andere gewoontes in krijgen, we gaan eraan wennen, en er gaan misschien nog comfortabeler maskers op de markt komen, waar we het langer mee kunnen volhouden", zei Vlieghe.

Intussen werken er knappe koppen aan een vaccin, voegt Vlieghe eraan toe. "Dus hopelijk is het maar één schooljaar. Hopelijk kunnen we tegen het einde van dit schooljaar stilaan mensen beginnen te vaccineren, zodat we het volgende schooljaar op een normale manier kunnen beginnen."