Nane trok al eerder naar haar buitenlands lief: “Ik voelde me een crimineel dus ben blij met de versoepeling”

De liefde tussen Nane en Brian was zo sterk dat ze haar stoute schoenen aantrok en via omwegen toch haar vriend ging opzoeken in Nebraska, Amerika. “Deze zomer ben ik via een omweg naar hem gegaan, eerst via de luchthaven van Frankfurt en dan ben ik nog twee weken in Mexico gebleven want je mag niet rechtstreeks vanuit een Europees land de Verenigde Staten binnen. Het was geen ideale manier en ik ben er zelf geen voorstander van, maar voor mij is het altijd een essentiële verplaatsing geweest. Ik probeerde het zo goed te praten in mijn hoofd, maar toch voelde ik me de hele tijd een crimineel. Dus ik ben natuurlijk heel blij dat er eindelijk een oplossing gekomen is.”