Twee clusters van coronabesmettingen: bij Portugese bouwvakkers in Maasmechelen en in asielcentrum in Lommel

In Maasmechelen was er een uitbraak van het virus bij Portugese bouwarbeiders. Deze week raakte bekend dat een van de seizoensarbeiders Covid-19 had. Daarna zijn alle arbeiders direct in quarantaine geplaatst en getest. Uiteindelijk bleek uit de testen dat ongeveer de helft van een 40-tal arbeiders besmet was met het virus. Ze blijven nu allemaal twee weken in afzondering, verdeeld in 2 groepen. De positief getesten in isolement en de niet-besmette in quarantaine.