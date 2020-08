Pink Ribbon wil mensen meer laten bewegen met 7 wandelingen, waarvan één in Bosland

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten we minstens vijf dagen per week 30 minuten sporten. Dat sporten kan ook wandelen of fietsen zijn. Daarom organiseert Pink Ribbon de Roze Mars, een campagne die mensen wil aanzetten om elke dag minstens 10.000 stappen te zetten. De vzw doopt de maand oktober om tot "stap-maand" en raadt mensen aan om minimum 30 minuten per dag éxtra te bewegen. Met de zeven wandelroutes hoopt Pink Ribbon iedereen die meer wil bewegen een duwtje in de rug te geven. De wandelingen hebben de vorm van het lintje van Pink Ribbon en tellen elk zo'n 10.000 stappen.