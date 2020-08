Nog geen beslissing over Carnaval Halle: "We blijven hopen"

Dit jaar was Carnaval Halle één van de eerste carnavalsfeesten dat werd afgelast door corona. Maar de situatie in Halle is heel anders dan die in Ninove: “Hier in Halle zijn we wel klaar om binnen de week een carnaval te laten uitrijden”, zegt Jos Appelmans. “Waarom? Wel vorig jaar is ons carnaval niet kunnen doorgaan en alle groepen hebben alles klaar, zowel hun wagens als hun kostuums. Daarom kunnen wij ons als Carnaval Halle permitteren om nog te wachten om daar een beslissing in te nemen.”