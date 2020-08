Steeds meer vragen over politie-optreden Charleroi, parlement komt volgende week samen

Ondertussen heeft Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), die de Kamercommissie Justitie voorzit, laten weten dat de Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken volgende week speciaal zullen samenkomen.

"Iedereen heeft die beelden gezien en die roepen natuurlijk heel wat vragen op", aldus Van Vaerenbergh. "Een politie-agente die een Hitlergroet brengt, dat is iets voor de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Daarnaast moeten we ook vaststellen dat er al meer dan twee jaar en een half een gerechtelijk onderzoek loopt en dat is iets waarover we de minister van Justitie aan de tand moeten voelen. Daarom zullen we de twee Kamercommissies volgende week samenbrengen."