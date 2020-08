Proces treinramp Buizingen opnieuw uitgesteld

Het proces in beroep over de treinramp in Buizingen wordt opnieuw uitgesteld. De correctionele rechtbank had zich vanaf 21 september moeten buigen over het dossier, maar omdat de zaal niet geschikt is in tijden van corona, gaat de rechtbank op zoek naar een geschikte zaal, vermoedelijk buiten het Brusselse justitiepaleis.

Meer dan 10 jaar geleden, op 15 februari 2010, botste de P-trein CR E3678 van Leuven naar ’s Gravenbrakel om 8u28 ’s morgens met de IC-trein E1707 van Quiévrain naar Luik-Guillemins, vlakbij het station van Buizingen. De crash kostte het leven aan negentien mensen en meer dan driehonderd personen raakten gewond. Volgens de Brusselse politierechtbank negeerde de bestuurder van de P-trein een rood sein. De man werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf van de politierechter omdat die vond dat zowel de NMBS als Infrabel grotere fouten hadden gemaakt. Zo was de locomotief van de P-trein uitgerust met een voorbijgestreefd veiligheidssysteem dat niet meer voldeed aan de vereisten, terwijl een andere locomotief in dezelfde trein wel over een recent veiligheidssysteem beschikte. Daarenboven had Infrabel beslist om de treinen te laten kruisen zonder een spoorwissel te voorzien, om op die manier een vertraging van tien minuten in te halen.

De NMBS werd eerder al veroordeeld tot een effectieve geldboete van 550.000 euro. Infrabel kreeg dezelfde straf, maar de boete werd voor de helft met uitstel uitgesproken. Maar Infrabel ging in beroep, net als het parket. Daarom moet de zaak nu door een correctionele rechtbank worden behandeld. Maar door het uitstellen van het proces, zal dat wellicht niet voor november gebeuren.