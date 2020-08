Rik Torfs na zijn akkefietje met Marc Van Ranst: "Hij heeft mij intussen gedeblokkeerd op Twitter"

Twee coryfeeën van de KU Leuven hadden deze week ambras op sociale netwerksite Twitter: Rik Torfs en Marc Van Ranst. Torfs durft de laatste tijd al eens kritiek te geven op onze virologen en daar heeft Van Ranst het moeilijk mee. "Van Ranst had mij geblokeerd op twitter, maar intussen heb ik gemerkt dat hij de blokkade heeft opgeheven", vertelt Torfs aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Voor hoe lang weet ik niet."

De reden voor die blokkade? De twee heren zijn het niet altijd met elkaar eens. "Ik had gezegd dat we teveel in paniek zijn door de coronacrisis en we te weinig een beroep doen op de verantwoordelijkheidszin van de burger. Daar had Van Ranst het schijnbaar moeilijk mee. Pas op: het is belangrijk om te bijven wijzen op de ernst van de situatie, maar we moeten niet overdrijven, iets wat we de laatste maanden in Vlaanderen wel hebben gedaan, vind ik", aldus Torfs.