Sanering Renaultsite Vilvoorde gestart: "Eerste stap naar nieuwe stadswijk"

23 jaar nadat de Franse autobouwer Renault zijn fabriek op de CAT-site in Vilvoorde sloot, zijn de saneringswerken begonnen. De gronden zijn er ernstig vervuild en die vervuiling wordt nu aangepakt in opdracht van de Openbare Afvalstoffenmaatschappoij OVAM. In eerste instantie wordt een gebied van 30 hectare gesaneerd waar zich twee grote vervuilingszones bevinden, één gelinkt aan een historisch huishoudelijk afvalstort en één van onbekende oorsprong met hoge concentraties aan benzeen. In totaal zal er ongeveer 90.000 m2 grond moeten afgegraven worden.